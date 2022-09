Global Water Resources hält die monatliche Dividende stabil

Der amerikanische Wasserversorger Global Water Resources Inc. (ISIN: US3794631024, NASDAQ: GWRS) schüttet eine monatliche Dividende von 0,02458 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2022 (Record day: 16. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,29496 US-Dollar ausbezahlt. Die Aktie notiert derzeit bei 13,62 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit bei 2,13 Prozent (Stand: 31. August 2022).

Global Water Resources aus Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, ist im Bereich Wasserversorgung und Wasseraufbereitung tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 11,71 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,94 Mio. US-Dollar), wie bereits am 10. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,11 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,98 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 20,35 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 322,44 Mio. US-Dollar (Stand: 31. August 2022).

Redaktion MyDividends.de