Rio Tinto will Turquoise Hill unbedingt haben und legt drittes Angebot vor

Turquoise Hill hat BHP und Rio Tinto abblitzen lassen. Nun hat Rio Tinto nachgebessert und will 43 kanadische Dollar (32,58 Euro) je Aktie zahlen. Aktionäre von Turquoise Hill können sich freuen; denn das Angebot liegt weit über den derzeitigen Kurs von 36,12 CAD. Der Grund für diese Übernahme: Rio Tinto will an die lukrativen Kupferminen. Kupfer spielt für die Energiewende eine wichtige Rolle. Besonders schielt Rio Tinto auf die Kupfermine Oyu Tolgoi in der Mongolei, an dem es bereits 66 Prozent hält.

Rio Tinto hält bereits 51 Prozent der Anteile an Turquoise Hill, möchte ihn aber ganz übernehmen. Insgesamt beziffert Rio Tinto die vollständige Übernahme mit 3,3 Mrd. US-Dollar. Im März bot Rio Tinto noch 2,7 Mrd. US-Dollar und letzte Woche 3,1 Mrd. Damit ist klar: Rio Tinto macht ernst. Die Turquoise-Hill-Aktie profitierte von diesen Nachrichten und stieg gestern um mehr als 11 Prozent. Die Übernahmeangebote sind Kurstreiber, denn auf Jahressicht verbucht die Aktie bereits ein Plus von 117 Prozent.