E.ON - Kurzfristige Erholungschance nimmt Gestalt an

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 8,842 € (XETRA)

Mitte August war die Aktie von E.on noch über den Widerstand bei 9,25 EUR ausgebrochen, allerdings kurz vor der Hürde bei 9,75 EUR gescheitert. Seither dominiert eine steile Abwärtsbewegung, an deren Ende sich eine kurzfristige Bodenbildung in Form eines kleinen Doppelbodens an der Unterstützung bei 8,27 EUR anschloss. Mit dem heutigen fulminanten Handelsstart und dem Ausbruch über 8,75 EUR wurde die Bodenformation aktiviert und ein kleines Longsignal gebildet.

In dessen Folge könnte sich sogar die Erholung von Anfang Juli bis Mitte August wieder in Bewegung setzen und bis 9,00 EUR und darüber bereits bis 9,26 EUR führen. Von einer nachhaltigen Trendwende ist derzeit aber erst nach einem Anstieg über diese Hürde zu sprechen. Dann könnte aber das Hoch aus dem Vormonat bei 9,61 EUR direkt angelaufen werden.

Bei einem späteren Bruch der 8,50-EUR-Marke dürfte sich der heutige Anstieg dagegen als Eintagsfliege entpuppen und der nächste Rückfall auf 8,27 EUR folgen. Darunter dürfte das Kursziel bei 7,86 EUR erreicht werden.

Charttechnisches Fazit: Mit dem heutigen Kurssprung wurde ein kleiner bullischer Doppelboden aktiviert und der E.on-Aktie damit die Chance auf eine Erholung bis 9,25 EUR eröffnet. Erst unter 8,50 EUR wäre der Abwärtstrend der letzten Wochen reaktiviert.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)