KWS Saat: Trendumkehr möglich

Seit Ende einer mehrere Jahre andauernden Kursrallye bis in das Jahr 2013 hinein verharrt das Wertpapier von KWS Saat in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 48,60 und 77,10 Euro. Innerhalb dieser wechseln sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, das erste Halbjahr 2022 war dabei von Abschlägen geprägt. Seit einigen Wochen allerdings kristallisiert sich eine mögliche Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation ab. Gelingt es Bullen diese bald zu aktivieren, könnte ein längerer Aufschwung folgen.

Käufer in den Startlöchern

Der Bereich zwischen 53,50 und der Nackenlinie der inversen SKS-Formation verlaufend um 63,75 Euro ist zunächst als neutral zu bewerten. Erst ein Anstieg über den Kauftrigger von 63,75 Euro dürfte das gewünschte Kaufsignal aktivieren und rechnerisches Aufwärtspotenzial zunächst an 66,41 und darüber 70,40 Euro freisetzen. Hierfür würde sich dann ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Sollte jedoch das Niveau der rechten Schulter verlaufend um 58,00 Euro bärisch gekreuzt werden, ließe dies lediglich Rückschlüsse auf eine Korrektur zurück auf die Jahrestiefs bei 53,50 Euro zu. Der weitere Verlauf müsste dann an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.