DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorstand und Aufsichtsrat befassen sich mit einer möglichen Ankündigung eines Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorstand und Aufsichtsrat befassen sich mit einer möglichen Ankündigung eines Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG



03.09.2022 / 10:45 CET/CEST

Vorstand und Aufsichtsrat befassen sich mit einer möglichen Ankündigung eines Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Die Volkswagen AG hatte am 24. Februar 2022 mitgeteilt, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zu prüfen. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Prüfung ist beabsichtigt, dass sich der Vorstand und der Aufsichtsrat der Volkswagen AG in ihren Sitzungen am 5. September 2022 u.a. mit der Frage befassen, ob sie Ende September/Anfang Oktober 2022 einen möglichen Börsengang der Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG anstreben. Zudem soll über die Zustimmung der Volkswagen AG zu dem Verkauf von 25% und einer Aktie der Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG an die Porsche Automobil Holding SE entschieden werden. Die Durchführung eines möglichen Börsengangs der Vorzugsaktien und der Verkauf der Stammaktien setzt die Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG voraus. Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht getroffen.

