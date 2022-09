AKTIEN IM FOKUS: HelloFresh mit Online-Sektor unter Druck - Dax-Abstieg droht

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem von der Gaskrise schwer belasteten Marktumfeld haben am Montag auch die Aktien aus der Online-Branche deutlich gelitten. Allen voran galt dies für Hellofresh , die mit einem Abschlag von 5,2 Prozent einer der schwächsten Werte im Leitindex Dax waren und auf ihren niedrigsten Stand seit März 2020 fielen. Damit sind nun auch die letzten Kursgewinne aus der Corona-Pandemie im Grunde dahin

Mit Blick auf die Ankündigung der Indexänderungen am Montagabend durch die Deutsche Börse wird mit einem Abstieg des Kochboxen-Lieferanten in den MDax gerechnet. Damit würden die Aktien denen von Delivery Hero folgen. Die mittlerweile dort gelisteten Aktien des Essensauslieferers büßten am Montag 2,2 Prozent ein.

Laut aktuellen Berechnungen der Investmentbank Stifel könnte Siemens Energy in den Dax zurückkehren, die Titel des Energietechnik-Konzerns fielen MDax-konform um etwa 2,5 Prozent. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann

Aus dem Online-Segment verloren am Montag außerdem Zalando 3,8 Prozent an Wert, während die Titel der Shop Apotheke und von Auto1 um 2,4 Prozent respektive 5,4 Prozent absackten. Der Dax revidierte zeitgleich seine deutlichen Freitagsgewinne mit einem Kursrutsch um fast drei Prozent wegen der ausbleibenden russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1./tih/la/mis