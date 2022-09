Lifestyle, Disney!

The Motley Fool · 05.09.2022, 11:07 Uhr

Walt Disney (WKN: 855686) hat einen gewissen Lifestyle oder für einige ein gewisses Gefühl, wie das Leben sein kann. Wer in die Freizeitparks geht, taucht in die Welt von Micky Maus, Goofy, Pluto und den anderen Zeichentrick-Stars ein. Aber auch in bedeutend mehr Welten. Schließlich ist der US-Konzern längst nicht mehr bloß der Micky-Maus-Konzern.

Den Lifestyle oder zumindest den beliebten Content können wir inzwischen auch per Streaming beziehen. Es sind teilweise die Klassiker, das familienfreundliche Ensemble vom Content, aber auch die Inhalte für Erwachsene, die eine Anziehungskraft besitzen. Marvel und Star Wars, neben vieler weiterer Inhalte, gehören zu dem Konzern schließlich auch dazu.

Aber das Management von Walt Disney möchte offenbar mehr in die Lifestyle-Richtung gehen. Ein Schritt, der für die Bindung sehr entscheidend sein könnte. Blicken wir im Detail auf eine spannende, sich ankündigende Veränderung.

Walt Disney: Mehr Lifestyle!

Kristina Schake, eine Sprecherin von Walt Disney, nimmt das Wörtchen Lifestyle offenbar selbst gegenüber Yahoo Finance in den Mund. Konkret geht es dabei um die Etablierung eines Mitglieder- und Loyalitätsprogramms für Fans und Kunden des Konzerns. Wie genau das ausgestaltet ist, das wissen wir noch nicht. Wohl aber, dass es auf wiederkehrende Umsätze abzielen dürfte im Gegenzug für Vergünstigungen. Zum Beispiel in Freizeitparks oder auf Kreuzfahrten, womöglich auch beim Streaming. Im Endeffekt erhöht das die Bindung an den Konzern und die eigenen Lösungen.

Die Sprecherin sagte sinngemäß, dass es sich bei dem Konzern und dem Angebot um mehr als nur eine Marke handele. Es sei eben ein Lifestyle. Der Walt-Disney-Lifestyle, wenn wir es so wollten. In der Tat besitzt der Konzern genügend Reichweite und Produktangebot, um viele Bereiche unseres Alltags zu bestimmen. Und womöglich auch die wichtigsten: Unsere Freizeitgestaltung, beziehungsweise unseren Medienkonsum.

Dass Walt Disney in gewisser Weise Lifestyle ist, besitzt eine gute Aussagekraft. Mit dieser Perspektive kann das Management noch andere Bereiche unseres Lebens erobern. Wobei es im Kern eben weiter um die Freizeit und dessen Gestaltung geht. Auf eine immer tiefere Bindungsart.

Das schafft Möglichkeiten

Aus der Marke einen Lifestyle zu machen kann für Walt Disney Potenzial bedeuten. Eine Menge Potenzial. Aber in einem ersten Schritt geht es womöglich darum, Teile dieses Lebensgefühls zu verwenden und in einem Mitglieder- und Loyalitätsprogramm zu binden. Ich erwarte mehr. Aber die Tendenz, die ich sehe, gefällt mir, wenn ich sie auf Jahre oder auf Jahrzehnte weiterdenke.

Der Artikel Lifestyle, Disney! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022