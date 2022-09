EQS-News: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ schließt Verkauf eines Bürogebäudes in Prag erfolgreich ab

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ schließt Verkauf eines Bürogebäudes in Prag erfolgreich ab



06.09.2022 / 10:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IMMOFINANZ schließt Verkauf eines Bürogebäudes in Prag erfolgreich ab Die IMMOFINANZ hat das Bürogebäude BBC Gamma in Prag an die Passerinvest Group, einen führenden Investor und Developer von Immobilien in Tschechien, verkauft. Das Gebäude umfasst rund 31.000 m² und ist zur Gänze langfristig an einen Einzelmieter vermietet. Die Transaktion wurde mit einem Aufschlag auf den Buchwert per 30. Juni 2022 abgeschlossen. „Im Rahmen unserer Portfoliostrategie konzentrieren wir uns auf Retail-Immobilien und myhive-Office-Lösungen. Dabei wollen wir uns auch von Gebäuden im Wert von rund EUR 1 Mrd. trennen und die Erlöse aus diesen Verkäufen in Immobilien reinvestieren und unsere Marken weiter stärken oder für die Rückzahlung von Schulden verwenden. Der Verkauf von BBC Gamma ist dabei ein wichtiger strategiekonformer Schritt, und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt Radka Doehring, Vorständin der IMMOFINANZ. Das Bürogebäude liegt im urbanen Zentrum im 4. Bezirk von Prag mit einer Mietfläche in insgesamt 10 Obergeschossen. In den Untergeschossen stehen 500 Parkplätze zur Verfügung. Die architektonische Gestaltung inkludiert Panoramalifte, Besprechungsräume, die sich über zwei Etagen in das Atrium erstrecken sowie einen Dachgarten mit Ruhezonen. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Mit der neuen Marke On Top Living expandiert die IMMOFINANZ in nachhaltiges und leistbares Wohnen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,4 Mrd., das sich auf mehr als 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com IMMOFINANZ

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com IMMOFINANZA-1100 Wien, Wienerbergstraße 9www.immofinanz.com

06.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com