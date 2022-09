GEA - Das neue Tief schafft Klarheit

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 32,300 € (XETRA)

Bei den Aktien des Spezialmaschinenbauers GEA kommt es rund 30 % unterhalb des Rallyhochs bei 48,55 EUR jetzt zu einer kurzfristig entscheidenden Phase: Denn die Aktie war nach einer Seitwärtsbewegung ab März 2022 zuletzt wiederholt an der Hürde bei 38,08 EUR gescheitert und in einer weiteren Verkaufswelle unter den Support bei 33,35 EUR eingebrochen. Dieser war bereits im Juli unterschritten und dabei das Jahrestief bei 31,97 EUR ausgebildet worden. Diese Marke wurde in der laufenden Woche unterschritten.

Potenzielle Trendwende im Bereich von 30,84 bis 31,97 EUR

Da es sich beim bisherigen Jahrestief aber um ein Kursziel der übergeordneten Abwärtsbewegung handelt, könnte jetzt ein Boden gebildet werden. Kurzfristig muss man aufgrund der massiven Abwärtsdynamik zwar noch mit einer Ausdehnung des Abwärtsimpulses an sein 161,8 %- Projektionsziel bei 30,84 EUR ausgehen. Doch schon dann wäre mit einer steilen Erholung in Richtung 33,35 bis 33,70 EUR zu rechnen. Oberhalb dieser Hürden könnte ein Anstieg bis 35,73 EUR und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie für eine weitere Entspannung der Lage sorgen.

Problematisch wäre dagegen erst ein Abverkauf unter die 30,00-EUR-Marke. Denn damit wäre die zweite Verlaufsvariante einer Fortsetzung der Baisse seit Januar 2022 aktiviert und mit weiteren Verlusten in Richtung 28,90 und dem mittelfristigen Unterstützungsbereich bei 27,40 EUR auszugehen.

Charttechnisches Fazit: Trader wie Anleger tun kurzfristig gut daran, eine Entscheidung an der 31,97-EUR-Marke abzuwarten. Darunter könnte im Bereich von 30,84 EUR eine steile Erholung starten. Prozyklisch gesehen hätte die GEA-Aktie bei einem Anstieg über 33,70 EUR ein Kaufsignal generiert.

