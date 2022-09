onvista Mahlzeit: Dax bleibt auf der Hut, Pinterest landet einen Volltreffer und ITM Power-Abstufung setzt auch Nel zu!

Die Vorgaben aus den USA hätten deutlich besser sein können, doch gute US-Daten aus dem Dienstleistungssektor entfachten wieder die Sorgen, dass die Fed in diesem Monat einen weiteren großen Zinsschritt präsentiert und so drehten Dow Jones & Co nach einem klitzekleinen Ausflug ins Plus wieder ins Minus.

Vor der morgigen Sitzung der EZB dürfte der Dax sowieso keine sehr großen Sprünge hinlegen. Kein Anleger möchte auf dem falschen Fuß erwischt werden. Erst recht nicht, wenn das Wort "Jumbo-Zinserhöhung" an eingen Stellen fällt. Wenn fest steht, wei stark die EZB die Zinsschraube anzieht, dann könnten die KArten im Dax neu gemischt werden.

Pinterest könnte wieder ein Übernahme-Objekt werden. Eine neue App des Konzerns wird immer angesagter. Das wiederum könnte die großen Tech-Riesen, die nach einem guten Konkurrenzprodukt zu TikTok suchen, auf den Plan rufen. Daher wandert die Aktie von Pinterest heute mit drei anderen Werten auf die Watchlist onvista Mahlzeit Schnäppchenjagd.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Trader 2022, Pinterest, Colruyt, Siemens Energy, Top&Flops, Lufthansa, SGL Carbon, ITM Power, Nel, Nutrien, Verde Agritech, Patriot Battery Minerals, Hopium, Quantafuel und Zuschauerfragen