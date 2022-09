Preisobergrenze "beflügelt" RWE- und Encavis-Aktie

Die Energiekrise bleibt eines der Top-Themen aktuell am Markt. Und so ist es auch keine große Überraschung, dass RWE mit einem Plus von über 8 Prozent Tagesgewinner im DAX40 und Encavis Tagesgewinner im MDAX ist. Eine Nachricht beflügelt die Titel der beiden Versorger.

Preisobergrenze beflügelt

Laut Medienberichten plant die Europäische Union eine Preisobergrenze von 200 EUR je Megawattstunde, deutlich über den 50 EUR mit denen die meisten Versorger aktuell kalkulieren. Die Grenze von 200 EUR liegt somit deutlich oberhalb von dem Wert der erwartet wurde. Die Versorger hätten somit deutlich mehr Spielraum bei der Preisgestaltung.

RWE - Aktie mit Erleichterungsrally

Aus charttechnischer Sicht ändert der heutige Anstieg bei RWE allerdings wenig, hier bringt erst ein Tagesschlusskurs nördlich der 44 EUR-Marke neue prozyklisch bullische Impulse.