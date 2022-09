ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Apple auf 'Outperform' - Ziel 201 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple nach der jüngsten Produktpräsentation auf "Outperform" mit einem Kursziel von 201 US-Dollar belassen. Zu den wichtigsten positiven Aspekten der Einführung der neuen Modell-Reihe beim iPhone gehörten die stabilen Preise in den USA, Analystin Shannon Cross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Funktionen und die frühere Verfügbarkeit könnten ihre Erwartungen an das vierte Quartal nach oben treiben, ergänzte die Expertin. Das größte Gewinnrisiko für den Konzern liege nun in der Entwicklung der Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 03:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

