mobilezone schliesst Refinanzierung fälliger Schuldscheine über bestehenden Konsortialkredit ab



09.09.2022 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 9. September 2022 mobilezone hat per 30. August 2022 Schuldscheine im Wert von EUR 28 Mio. und CHF 12 Mio. über den erneuerten Konsortialkredit refinanziert. Mit dieser Transaktion nutzt mobilezone die Nachfrage am Markt und refinanziert sich zu attraktiveren Konditionen. Aufgrund der sehr gesunden Bilanz und der positiven Geschäftsentwicklung konnte der Konsortialkreditrahmen von unveränderten CHF 140 Mio. hinsichtlich der Konditionen zugunsten von mobilezone angepasst und um zwei Jahre bis am 31. Dezember 2027 verlängert werden.

Die Finanzierungskosten können bis zu 0.25 Prozent gesenkt werden.

Die UBS Switzerland AG agierte als Leitbank.

Der Vertrag wurde per 8. September 2022 unterzeichnet. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

