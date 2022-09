Varta Short: 45 Prozent-Chance!

Die anhaltenden Folgen von COVID-19 und der Krieg in der Ukraine haben in den ersten sechs Monaten negative Auswirkungen auf das Unternehmen gehabt. Durch lokale Lockdowns und Probleme bei Halbleiter- und Energielieferungen kam es bei einigen Kunden von Varta zu Produktionsausfällen. Dazu gesellten sich massiv steigende Kosten für Rohstoffe und Energie. Die VARTA AG hatte in der Konsequenz ihren Ausblick für 2022 am 30. Juli angepasst. Das Technologieunternehmen rechnet jetzt mit einem Konzernumsatz von 880 bis 920 Mio. € (statt bisher 950 Mio. € bis 1 Mrd. €) und einem bereinigten EBITDA zwischen 200 und 225 Mio. € (ursprünglich 260 bis 280 Mio. €). Dennoch erwartet die VARTA AG in den kommenden Monaten Umsatzimpulse vor allem im Lithium-Ionen-Geschäft. Es ist durchaus möglich, dass die Planzahlen weiter nach unten korrigiert werden müssen.

Zum Chart

Varta war lange Zeit Liebling der Privatanleger und auch der Shortseller. Damit lässt sich der eigenartige Chart-Verlauf des Aktienkurses Anfang 2021 erklären. Ab Mitte August 2021 bekamen die Shortseller im Nachhinein recht, nachdem der Kurs einen Abwärtstrend ausbildete, der aktuell noch intakt ist. In der Spitze gab es einen Verlust von 67 Prozent. Sein partielles Tief markierte der Kurs am 5. September 2022 bei 59,08 Euro. Damit ist das Niveau nicht mehr weit vom „Corona-Tief“ von Mitte März 2020 bei 50,50 Euro entfernt. Ob die eingepreiste Gewinnsteigerung bis 2024 bei 40 Prozent auch tatsächlich erreicht werden kann, sei dahingestellt. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, zeigt das erwartete KGV 2022 in Höhe von 31,58 ein beträchtliches Verlustrisiko auf. Der Kurs ist wie oben im Text erwähnt bereits um zwei Drittel gefallen, könnte aber dennoch die Kernunterstützung bei 50,50 Euro in den kommenden Wochen ansteuern.