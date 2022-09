ALLIANZ - Die große Zitterpartie

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 168,620 € (XETRA)

Im Februar war die Aktie der Allianz noch am Hoch des Jahres 2020 bei 232,60 EUR gescheitert und in einer bislang dreiteiligen Abwärtsbewegung unter die vorherigen Zwischentiefs bei 189,70 und 182,52 EUR gefallen. Zwar bestand noch im Juli die Chance auf ein vorzeitiges Korrekturende, doch auch die damals begonnene Erholung war bislang zum Scheitern verurteilt. Ausgehend von der Hürde bei 182,52 EUR fiel der Wert in den letzten Tagen unter 168,20 EUR und somit auf neue Jahrestiefs. Gleichzeitig wurde damit auch die mittelfristige Unterstützung bei 170,12 EUR ein weiteres Mal deutlich unterschritten.

Charts zu den Werten im Artikel Allianz

Mittelfristiges Verkaufssignal wieder aktiv

Damit besteht jetzt die unmittelbare Gefahr, dass sich der Abwärtstrend nach einem bärischen Pullback an die 170,12-EUR-Marke beschleunigt und zunächst bis 155,00 - 157,00 EUR ausweitet. Darunter liegt bei 148,60 EUR die nächste markante Unterstützung, die mein Kollege Rene Berteit auch in seinem letzten Analysevideo anhand des Volume Profile herausgearbeitet hatte. An dieser Stelle dürften die Anteile des Versicherers wieder auf Käufer treffen. Sollte es sich bei der bei 181,92 EUR begonnenen Verkaufswelle aber um einen Abwärtsimpuls im Stile der Verkaufswellen seit Januar handeln, könnte es sogar zu einem Einbruch bis 139,70 EUR kommen.

Die Gefahr weiterer Abgaben wäre dagegen erst durch einen dynamischen Anstieg über 174,60 EUR abgewendet. Oberhalb von 178,30 EUR käme es dann zum ersten größeren Kaufsignal.

Charttechnisches Fazit: Die aktuelle kurzfristige Erholung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Allianz-Aktie bisher um Haaresbreite an einem weiteren, massiven Kurseinbruch vorbeigeschrammt ist. Schon unterhalb von 166,00 EUR könnte dieser einsetzen und bis 148,60 EUR führen.

Allianz Chartanalyse (Wochenchart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und Godmode PLUS inclusive: Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)