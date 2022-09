Chartanalyse Dax: Die Luft wird zunehmend dünner für die Käufer

Widerstand: 13.500+13.650

Unterstützung: 13.350+13.100

Rückblick:

Das deutsche Börsenbarometer legte nach der gestrigen Betrachtung direkt weiter zu und setzte den Positivtrend der Vortage nahtlos weiter fort. Am Dienstagvormittag gibt es im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise - trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen ZEW-Index am Vormittag - weiteres Follow-Through auf der Oberseite.

Ausblick:

Der Index stieg am Mittag in den oberen 13.400er Bereich und damit in die Nähe der psychologisch wichtigen 13.500er Marke. Spätestens an diesem Level muss am Nachmittag mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse gerechnet werden, welches die nächste Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase einleiten könnte. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist allerdings nach wie vor intakt - bislang liegen keinerlei Trendwendesignale vor. Neue Impulse sind ab 14:30 Uhr nach den US-Konsumentenpreisen zu erwarten. Größere Überraschungen bei den Daten könnten kurzfristig für Bewegung sorgen. Bis dahin ist die Seitenlinie keine verkehrte Option.