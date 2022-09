Meyer Burger: Aktie unter Druck trotz Großauftrags

Die Aktie des Schweizer Solarherstellers Meyer Burger ist unter Druck: Alleine am heutigen Handelstag hat sie knapp 3 Prozent auf 0,46 CHF verloren. Für die Credit Suisse ist das erst der Anfang – sie geht von einem weiteren Kursverfall aus und senkte das Ziel von 0,26 auf 0,24 CHF.

Als Grund führt die Bank die sehr schwachen Halbjahresergebnisse an, die die niedrigen Erwartungen der Analysten noch unterboten haben. Die Credit Suisse glaubt auch nicht, dass Meyer Burger seine Erwartungen bezüglich der Produktion von Solaranlagen erreichen könne.

Meyer Burgers ehrgeiziges Ziel: Bis Mitte 2023 sollen pro Jahr Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 3 GW produziert werden. Für die Credit Suisse ist das nicht genug: Meyer Burger müsse mindestens 3,5 GW produzieren, um profitabel zu sein.

Die Zahlen sehen wirklich nicht so gut aus: Trotz einer Umsatzsteigerung auf 56,7 Mio. CHF, schreiben die Schweizer tiefrote Zahlen mit einem Verlust vom 41 Mio. CHF.

Meyer Burger plant Kapitalerhöhung

Meyer Burger gibt sich aber optimistisch: Der Konzern spekuliere auf die Energiewende in Deutschland und auf das Inflationsbekämpfungsgesetz in den USA, das den Ausbau der erneuerbaren Energie vorsieht. So gab Meyer Burger vor Kurzem bekannt, einen Großauftrag aus den USA von E. Shaw Renewable Investments (DESRI) erhalten zu haben. Im Vertrag geht es über die langfristige Lieferung von Solarmodulen im Umfang von 3,75 GW bis 5 GW.

Doch dafür braucht Meyer Burger Geld, um die Nachfrage zu erfüllen. Der Solarhersteller will sich das Geld über eine Kapitalerhöhung besorgen, die 250 Mio. CHF in die Kassen spülen soll. Mit dem Geld soll Kapazitätsbau auf knapp 3 GW finanziert werden.

Das wäre die dritte Kapitalerhöhung innerhalb der letzten sechs Jahre. Sollte Meyer Burger einmal die Gewinnzone erreichen, wird der Gewinn auf mehr Aktien verteilt. Den einstigen Höchststand von 6,72 CHF, der im Mai 2011 erreicht wurde, entfernt sich damit noch weiter. Für Anleger heißt es daher: Finger weg von Meyer Burger.