onvista Mahlzeit: Dax bremst Talfahrt etwas ab - Deutsche Bank, Lufthansa, Sixt und ITM Power Aktie fällt dramatisch

Die US-Inflationsdaten haben einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Die Inflationsrate für August lag zwar unter dem Wert für Juli, aber über den Schätzungen der Experten. Damit ist wohl klar das die Fed am 21. September auf ihrer Sitzung die Leitzinsen erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Es wird sogar über eine noch höhere Anhebung diskutiert. Das hat die Wall Street Dienstag in ein tiefes Tal der Tränen gestürzt und den Dax mit in die Tiefe gezogen. Können sich die Schnäppchenjäger wieder auf die Lauer legen?

In dieser Börsenphase kommen schlechte Nachrichten bei den Anlegern überhaupt nicht gut an. Das bekommen heute gleich drei Aktien zu spüren. Die Papiere von ITM Power verlieren nach den Zahlen mehr als ein Viertel an Wert. Die Gewinnwarnung von Kion führt zu einem noch etwas größerem Wertverlust der Aktien und auch About You muss seine Prognose kassieren, was nicht auf viel Gegenliebe stößt.

Der Bund ist bei Lufthansa endgültig ausgestiegen, Sixt erhöht die Prognose und auch Inditex kann mit seinen Zahlen glänzen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, ITM Power, Nel/Plug Power/ Bloom Energy, Deutsche Bank, Lufthansa, Sixt, Kion, SGL Carbon, About You, Inditex/Hugo Boss, Musterdepot, Watchlist Schnäppchenjagd, Exxaro, Tenet, Orient Overseas, Comcast, Komatsu, Itochu, NTT Data & Zuschauerfragen