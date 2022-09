DGAP-News: Solutiance AG: Folgeauftrag für Betreiberpflichten-Controlling und Dachmanagement bei der Catella Real Estate AG

DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertriebsergebnis

Solutiance AG: Folgeauftrag für Betreiberpflichten-Controlling und Dachmanagement bei der Catella Real Estate AG



Portfolio mit 14 Objekten

Auftragsvolumen 383 TEUR über 3 Jahre

Ausweitung auf weitere Portfolios geplant Die Solutiance AG (ISIN DE000A30U9E2), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat Aufträge für ein Portfolio von 14 Objekten der Catella Real Estate AG (CREAG) erhalten. Solutiance übernimmt in allen Objekten das Betreiberpflichten-Controlling und das Dachmanagement. Den Aufträgen waren vier erfolgreiche Pilotprojekte im Betreiberpflichten-Controlling vorausgegangen. Solutiance gewinnt damit ein weiteres Mal Folgeaufträge eines großen Kunden im Bereich Betreiberpflichten-Controlling und übernimmt bei der CREAG jetzt auch das Dachmanagement. Dazu Jan Essers, Head of Asset Management bei der CREAG: „Der Smartsourcing Ansatz von Solutiance hat uns überzeugt. Mit dem Betreiberpflichten-Controlling stellen wir sicher, dass wir unseren Prüf- und Wartungspflichten für Anlagen nachkommen. Damit werden wir unseren hohen Governance Anforderungen gerecht. Im Dachmanagement sorgen wir nachhaltig für Transparenz und verbessern unsere ESG-Performance. Weil Solutiance die Arbeit digitalisiert und automatisiert erledigt, entlasten wir unser Team und unsere Dienstleister. “ Stefan Balzer, Head of Acquisitions bei der CREAG ergänzt: „Mit der digitalen Dokumentation des Zustands unserer Objekte bieten wir Investoren im Verkaufsprozess einen spürbaren Mehrwert im Hinblick auf Transparenz und Übersichtlichkeit. Käufer übernehmen eine scheckheftgepflegte Immobilie, die sie so auch digital weiter betreiben können. Wir beabsichtigen die Zusammenarbeit deshalb sukzessive über weitere Portfolien unseres Bestandes auszubauen.“ „Die Zusammenarbeit mit der Catella Real Estate AG und den jeweiligen Dienstleistern in den Pilotobjekten hat gezeigt, dass Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen alle Beteiligten entlastet. In Zeiten allseits knapper Personalressourcen wird unser Smartsourcing zum strategischen Erfolgsfaktor. Wir freuen uns, dass wir jetzt auch das Dachmanagement übernehmen. Ein weiteres Beispiel für unser 3D-Wachstum.“ so Uwe Brodtmann, Vorstand der Solutiance AG. Dazu Jonas Enderlein, Vorstand der Solutiance AG: „Mit der CREAG haben wir einen weiteren Kunden erfolgreich von der Pilot-Phase in die Rollout-Phase überführt. Dass gleich beide Services beauftragt wurden freut uns sehr. Wir sehen dies als klare Bestätigung unseres Ansatzes, den Immobilienbetrieb mithilfe von Smartsourcing auf neue Füße zu stellen. Wir werden die Zusammenarbeit mit mehr und mehr Kunden ausbauen und gewinnen mit jedem Rollout mehr Planungssicherheit dazu. Gleichzeitig können wir die Geschwindigkeit bei der Abarbeitung durch Automatisierung immer weiter steigern.“ Verfolgen Sie die Entwicklung der Solutiance AG auch auf Twitter, Facebook, Xing und LinkedIn.

