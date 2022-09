Vienna Insurance findet neuen Vorstandschef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Österreichs größter Versicherer Vienna Insurance Group (VIG) ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschefin Elisabeth Stadler fündig geworden.

Hartwig Löger soll nach dem Willen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrates zum 1. Juli 2023 zum Vorstandsvorsitzenden der VIG bestellt werden, wie die Gesellschaft am Mittwoch im Anschluss an eine Sitzung des Ausschusses mitteilte. Ein entsprechender Vorschlag solle dem Aufsichtsrat unterbreitet werden. Sein Vertrag solle bis zum 30. Juni 2027 laufen. Peter Höfinger solle in dieser Zeit zu seinem Stellvertreter bestellt werden. Der Aufsichtsrat werde sich in seiner nächsten Sitzung am 29. November mit dem Vorschlag befassen.

