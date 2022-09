BASF - Das perfekte Ende des Abwärtstrends?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 41,380 € (XETRA)

Nach dem Bruch der Unterstützungen bei 47,23 und 45 91 EUR fiel der Kurs der Aktie von BASF im Juli fast anders 2020er Tief bei 37,35 EUR. Die dort begonnene Erholung scheiterte in dieser Woche mit einem Doppeltop an der früheren Unterstützung bei 45,91 EUR.

Trendwendechance am Kurszielcluster

Kurzfristig könnte die Aktie von BASF weiter Boden verlieren und auch unter das bisherige Jahrestief bei 39,32 EUR fallen. Interessanterweise treffen sich jedoch kurz- bis mittelfristige Kursziele der Abwärtsbewegungen der letzten Monate im Bereich von 36, 25 bis 37, 51 EUR, also direkt im Bereich des 2020er Tiefs. Entsprechend wäre auf diesem Niveau mit dem Beginn einer massiven Gegenbewegung zu rechnen, da sowohl kurzfristige als auch monatelange Abwärtstrends dort potenzielle Wendepunkte besitzen.

Diese Marken müssen die Bullen knacken

Ein erstes bullisches Signal wäre in diesem Fall die Rückeroberung der 41,14-EUR-Marke. Darüber würde der Bruch der Abwärtstrendlinie auf Höhe von 44,00 EUR auch ohne die vorherige Ausbildung neuer Jahrestiefs für ein kleines Kaufsignal sorgen. In diesem Fall dürfte die Aktie schnell über das Septemberhoch und in Richtung des Widerstands bei 47,23 EUR ausbrechen. Wird diese Marke auch nach oben durchschritten, könnte die Aktie auf Sicht der kommenden Wochen bis zum Hoch von Anfang Juni bei 53,08 EUR klettern.

Entsprechend der Längenverhältnisse der Abwärtsstrecken der letzten Wochen wäre also aktuell erst ein Bruch der 36,00-EUR-Marke ein weiteres übergeordnet bärisches Signal, dem Abgaben in Richtung 32,00 EUR folgen dürften.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

