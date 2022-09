FedEX und GE überschatten die Wall Street | und Renditen steigen weiter!

Die erheblichen Ertragseinbrüche und ausgesprochen schwachen Aussichten von FedEx haben weitereichende Implikationen. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass Morgan Stanley mit der Warnung vor generell zu hohen Gewinnschätzungen für 2022, 2023 und 2024 richtig liegt. Das Management von FedEx warnt vor einer signifikanten Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds, sowohl in Asien wie auch in Europa und den USA. Eine Warnung auch an die FED, dass die Gefahr einer zu starken Bremsung real ist! Erschwerend kommt hinzu, dass gestern Abend General Electric auf der Investorenkonferenz bei Morgan Stanley gesprochen hat und die Erwartungen für den verfügbaren Cash-Flow erheblich nach unten geredet hat. Das Niveau werde auf oder leicht über den $162 Mio. des zweiten Quartals liegen. Die Wall Street hatte mit $750 Mio. gerechnet! Historisch betrachtet ist die zweite Monatshälfte im September besonders schwach. Solange die FED nicht klar kommuniziert, wo der Deckel bei den Zinsanhebungen liegt, wird es die Wall Street schwer haben Orientierung zu finden. Wie oft betont, dürfte dieser Bärenmarkt erst zwischen dem vierten und ersten Quartal enden.



00:00 - Intro

00:24 - GE & FedEx

01:25 - FedEx: katastrophal schlechte Zahlen

05:03 - Gipfel der Zinsanhebung

07:54 - Ankündigung: Bonds im Visier der FED

08:52 - Schießt die Notenbank über das Ziel hinaus?

13:18 - US-Dollar vor einem Turnaround?

13:45 - Texas Instruments | Bytedance | Roblox

14:23 - Ausblick auf nächste Woche

15:29 - Adobe

16:55 - China: Industriedaten

17:27 - Verbrauchervertrauen für September



