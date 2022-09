Renault-Tochter Dacia: Wir bleiben beim Verbrenner

Die Aussage von Dacia-Chef Denis Le Vot ist unmissverständlich: „Wir werden so lange am Verbrennermotor festhalten, wie es erlaubt ist.“ Nach derzeitiger Rechtslage sollen ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden.

Dacia-Mutter Renault will sogar ab 2030 vollelektrisch sein. Als Kampfansage will Le Vot es aber nicht verstanden wissen, dass Dacia die Frist bis 2035 ausnutzt. Er versteht es eher als eine Ergänzung: Dacia will nur die Kunden bedienen, die weiterhin auf Verbrenner setzen. Beide, also Renault und Dacia, können friedlich koexistieren.

Dacia lehnt E-Autos nicht grundsätzlich ab; Dacia hat sogar ein E-Auto-Modell im Angebot, den Dacia Spring. Dieses Modell macht derzeit 12 Prozent der Auftragseingänge aus. 2023 soll das erste Hybrid-Modell auf den Markt kommen.