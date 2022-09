Apple: Dieser Chart gefällt schon besser

Übergeordnet steckt das Papier von Apple seit dem Jahreswechsel immer noch in einem intakten Aufwärtstrend fest, der letztmalige Ausbruchsversuch aus Mitte August endete in einem Fehlsignal und brachte deutliche Rücksetzer in den Bereich der Junihochs und das 61,8 % Fibonacci-Retracement hervor. Die heutige und besonders starke Tageskasse könnte an dieser Stelle ein Indiz für eine temporäre Trendwende liefern, sodass auf kurzfristiger Basis ein Aufschwung auf der Oberseite durchaus für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden könnte.

Märkte äußerst nervös

Gelingt es weitere Käufer für die Apple-Aktie zu mobilisieren, könnte oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 155,46 US-Dollar ein Anstieg zunächst an 160,00 US-Dollar bevorstehen, darüber an das Niveau um 164,26 Dollar. Dort wird sich schließlich der weitere Werdegang bei erst noch zeigen müssen. Bricht dagegen die Unterstützung bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 147,04 US-Dollar allerdings weg, müssten sich Investoren auf fortlaufende Verluste zunächst an 145,41 und darunter sogar 142,70 US-Dollar einstellen.