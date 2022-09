EQS-News: q.beyond beruft Thies Rixen als COO in den Vorstand

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Personalie

q.beyond beruft Thies Rixen als COO in den Vorstand



19.09.2022 / 09:00 CET/CEST

q.beyond beruft Thies Rixen als COO in den Vorstand Thies Rixen verantwortet seit 2019 das wachstumsstarke Cloud-Geschäft

Eigenes Competence-Center stärkt Partnerschaften mit großen Public-Cloud-Anbietern

Aus- und Aufbau von Nearshoring-Standorten erhöht die operative Schlagkraft und Profitabilität Köln, 19. September 2022 – Der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters q.beyond beruft mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 Thies Rixen (50) in den Vorstand des Unternehmens. Der erfahrene IT-Manager kam 2019 zu q.beyond und leitete in den Folgejahren das Geschäft rund um Cloud-Lösungen und später auch den Vertrieb. Unter seiner Führung entwickelte sich das Cloud-Geschäft zum entscheidenden Wachstumstreiber des Unternehmens; im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2022 um 18 % auf 33,8 Mio. €. Thies Rixen im Vorstand zuständig für Operations und Vertrieb q.beyond Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Bernd Schlobohm erklärt: „Thies Rixen hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet, den IT-Betrieb modernisiert und dem Unternehmen neue profitable Wachstumsperspektiven eröffnet. Von daher ist es nur konsequent, ihn nun in den Vorstand zu berufen.“ In seiner neuen Funktion wird Rixen für die Themen Operations und Vertrieb zuständig sein und damit den bisherigen Alleinvorstand und CEO Jürgen Hermann entlasten. Dieser kann sich nun noch stärker auf die Themen Strategie, Kommunikation und M&A konzentrieren. Der Diplom-Kaufmann Rixen gewann in seiner mehr als 20-jährigen Karriere in der IT-Branche ein umfassendes Management- und Branchen-Know-how. Er war als CIO und Geschäftsführer bei der Ingenico-Gruppe, in führender Position bei DXC sowie bis 2019 zuletzt als Executive Vice President bei der Deutschen Telekom tätig. Diese Expertise nutzte er bei q.beyond, um insbesondere die Kompetenz im Bereich Hybrid Cloud systematisch auszubauen. Unter anderem entstand ein Cloud-Competence-Center mit mehr als 150 Spezialisten. Es bündelt das gesamte Public- und Private-Cloud-Know-how des Unternehmens, pflegt die Partnerschaften mit großen Public-Cloud-Anbietern und stellt sicher, dass q.beyond für jeden Kunden die passende Cloud-Konfiguration auswählen und betreiben kann. Neue Tochter im spanischen Andalusien Die Hybrid-Cloud-Kompetenz schafft neue profitable Wachstumsmöglichkeiten. Zu einer steigenden Profitabilität trägt zudem der maßgeblich ebenfalls von Rixen initiierte Aufbau von Nearshoring-Standorten bei. Seit 2020 besteht eine Niederlassung im lettischen Riga, nun entsteht ein weiterer Standort in Andalusien, um insbesondere das Wachstum im Applikationsgeschäft zu unterstützen. Der neue Vorstand Rixen sieht vor diesem Hintergrund q.beyond gut für das geplante profitable Wachstum in den kommenden Jahren aufgestellt: „Gemeinsam mit Jürgen Hermann werde ich unsere Positionierung als der IT-Anbieter für die digitale Transformation des Mittelstands in Deutschland vorantreiben. Unsere Hybrid-Cloud-Kompetenz wird uns dabei ebenso helfen wie unser Know-how, mit selbst entwickelten und marktgängigen Applikationen bestehende Hürden auf diesem Weg zu überwinden.“ q.beyond-CEO Hermann freut sich auf die Zusammenarbeit: „Ich schätze an Thies neben seiner fachlichen Expertise vor allem sein Unternehmertum, sein Gespür fürs Geschäft und seine hohe Loyalität. Er wird in seiner neuen Funktion entscheidend dazu beitragen, dass unser Unternehmen auch unter den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen profitabel wächst.“

