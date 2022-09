FirstEnergy hält die Dividende stabil

Der amerikanische Energiekonzern FirstEnergy Corp. (ISIN: US3379321074, NYSE: FE) schüttet eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,39 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Ausgezahlt wird die Dividende am 1. Dezember 2022 (Record date: 7. November 2022).

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 1,56 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 41,86 US-Dollar (Stand: 19. September 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,73 Prozent.

Charts zu den Werten im Artikel Firstenergy

FirstEnergy hat seinen Firmensitz in Akron, im US-Bundesstaat Ohio. Das Energieunternehmen entstand im Jahr 1997 durch die Fusion der Ohio Edison Company mit Centerior Energy Corporation. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 wurde ein Gewinn (GAAP) von 187 Mio. US-Dollar nach 58 Mio. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet, wie am 26. Juli 2022 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 0,65 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 23,54 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. September 2022).

