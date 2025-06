AKTIE IM FOKUS 2: Befesa testen nach Hochstufung erneut Widerstand

(Neu: mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Analystenkommentar hat am Mittwoch den Kurs der Befesa -Aktien befeuert. Die Hochstufung von "Equal-weight" auf "Overweight" durch Morgan Stanley zog den Kurs um gut zwölf Prozent nach oben auf 28,06 Euro. Zuletzt betrug der Aufschlag noch zehn Prozent. Damit holten die Papiere den zuletzt deutlichen Rücksetzer mehr als auf, als sie in drei Tagen insgesamt elf Prozent eingebüßt hatten.

Der Recycler von Industriestäuben und -schlacken habe sich in den vergangenen Quartalen solide geschlagen, schrieb Analystin Adahna Ekoku von Morgan Stanley. Das laufende Jahr sei für das Unternehmen ein Wendepunkt, denn das Interesse von Investoren richte sich verstärkt auf steigende Ergebnisse, Disziplin bei den Kapitalausgaben und den Schuldenabbau.

Dank steigender Gewinne und einem "Deckel" bei den Kapitalausgaben erwirtschafte Befesa "robuste" Barmittel, so die Expertin. Eine kalkulierte Rendite auf den freien Barmittelfluss (Free Cashflow) von elf Prozent würde dem Unternehmen eine rasche Verringerung der Schulden erlauben. Im Vergleich mit den Wettbewerbern sei die Befesa-Aktie zudem günstig, die Bewertungslücke könne nun verringert werden.

In den vergangenen Wochen war der Befesa-Kurs immer wieder an der Marke von 28 Euro auf Widerstand gestoßen. Diese Hürde testete der Kurs am Mittwoch erneut und scheiterte bislang. Darüber dürfte die runde Marke von 30 Euro in den Fokus rücken./bek/tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------