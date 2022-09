Ford: Aktie unter Druck nach Prognosesenkung

Die Anteilsscheine des US-Autobauers Fod gerieten gestern nachbörslich unter heftigen Verkaufsdruck und gaben um gut 5 Prozent nach. Der Grund - der Konzern strich seine Prognosen zusammmen.

Inflation und Lieferprobleme

Ford rechnet nun nur noch mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) zwischen 1,4 und 1,7 Mrd. USD im dritten Quartal. Das Unternehmen rechnet zudem mit inflationsbedingt höheren Zulieferkosten in der Größenordnung von 1 Mrd. USD.

Zudem fehlen offenbar bestimmte Teil für über 40.000 Fahrzeuge, so dass sich deren Auslieferung verzögern und erst im nächsten Quartal realisieren lassen wird.

Bullische Konsolidierung beendet?

Die Aktie konsolidierte zuletzt den Erholungsschub seit dem Juni-Tief in einer an und für sich bullischen Flaggenformation im Tageschart. Die gestrige Nachricht könnte allerdings für einen längeren Stimmungsumschwung und eine größere Korrektur in der Aktie sorgen.