Trading-Chance Ford: Den Bullen geht die Luft aus

Gestern Abend bestätigte die Ford Motor Company die bisherige Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022. Doch die Aktie zog weder im nachbörslichen Handel noch heute in der Vorbörse an, gab sogar Boden preis. Die Anleger werden immer skeptischer … und der Chart zeigt, dass den Bullen ausgerechnet unter einer wichtigen Charthürde die Luft ausgeht: Eine Trading-Chance Short.

Ford geht davon aus, die eigenen Gewinnziele in diesem Jahr zu erreichen. Was hieße: ein Gewinnanstieg gegenüber 2021 und damit das beste Geschäftsjahr seit vielen Jahren. Doch das hatte die Aktie Anfang des Jahres auch schon eingepreist, dabei sogar eher überzogen, denn zu Jahresbeginn notierte die Ford-Aktie so hoch wie seit 2001 nicht mehr. Und jetzt blicken die Akteure offenkundig nach vorne … und sehen Ungemach.

Das wirkte wie „das Pfeifen im Walde“

Im zweiten Quartal verblüffte der Gewinn der Ford Motor Company die Analysten. Der Gewinn von 0,68 US-Dollar pro Aktie lag weit über der Prognose von 0,45 US-Dollar, der Umsatz ca. zehn Prozent über den Vorhersagen. Aber auch, wenn diese Ende Juli vorgelegten Bilanzdaten die Aktie höher zogen: Sie hatte gerade einen monatelangen, dramatischen Abstieg hinter sich. Und allzu weit kam sie dann auch nicht: Seit August geht es seitwärts, mit einer zunehmenden Tendenz nach unten. Aber wieso zieht die gestern Abend gemeldete Bestätigung der Gewinnprognose den Kurs nicht?

Weil das nur die Schlagzeile war. Man bestätigte die Gewinnprognose TROTZ gemeldeter Probleme im jetzt endenden dritten Quartal … die sich auf gestiegene Kosten und Lieferketten-Probleme bezogen. Der Gewinn im laufenden Quartal werde niedrig sein, konnte man da lesen. Und das ließ offenbar nicht wenige Trader und wohl nicht zu Unrecht folgern, dass diese bestätigte Gewinnprognose eine Art „Pfeifen im Walde“ ist, um die Anleger zu beruhigen. Das Problem: Wenn Anleger merken, dass man sie beruhigen will, werden sie unruhig.

An der 200-Tage-Linie gescheitert

Und die derzeitige Perspektive der Weltwirtschaft ist keine, die für noch allzu lange gute Gewinne bei Autobauern sprechen würde, im Gegenteil. Der Blick voraus zeigt Probleme … und die preist man erneut in die Aktie ein, nachdem man eine Zeitlang im Sommer wieder zugegriffen hatte. Dass die Ford nicht an der im Chart dick rot hervorgehobenen 200-Tage-Linie vorbeikam, war bezeichnend. Damit nicht genug:

Quelle: marketmaker pp4

Zuletzt gelang es nicht einmal mehr, die Ford-Aktie an der 20-Tage-Linie vorbei zu bringen. Versuche, den Kurs zu stabilisieren, reichten nicht, um das bereits im August generierte, bärische Signal des trendfolge-Indikators MACD zu eliminieren. Und mit den vorbörslichen Abgaben rutscht die Aktie jetzt auch noch sehr nahe an den Support bei 13,97 US-Dollar heran. Das sieht bärisch aus!

Mit einem Short-Trade auf den nächsten Baisse-Schub setzen

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 19,400 US-Dollar aktuell einen Hebel von 2,8 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 16,80 US-Dollar ansiedeln, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar einem Kurs von ca. 2,60 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Short-Zertifikats der UBS lautet UH6XMZ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 16,18 US-Dollar, 16,68 US-Dollar, 18,59 US-Dollar, 18,80 US-Dollar

Unterstützungen: 13,97 US-Dollar, 10,61 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Ford

Basiswert Ford WKN UH6XMZ ISIN DE000UH6XMZ7 Basispreis 19,400 US-Dollar K.O.-Schwelle 19,400 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,8 Stop Loss Zertifikat 2,60 Euro

