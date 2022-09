Henkel: Turnaround am 61,8 Prozent Fibo?

Erst Mitte August hatte Konzernchef Carsten Knobel die Umsatzprognose zuletzt erhöht. Für 2022 erwartet der Konzern nun ein organisches Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,5 Prozent. Zuvor war ein Plus in einer Spanne von 4,5 bis 6,5 Prozent in Aussicht gestellt worden. Insbesondere traut sich Henkel dank florierender Geschäfte mit seiner Klebstoffsparte mehr Umsatz zu, in den Bereichen Kosmetik und Waschmittel bleiben die Umsatzziele dagegen unverändert. Die Henkel-Aktie verteuerte sich um 1,7 Prozent.

Aktie wirkt verschnupft

Seit Anfang dieses Monats verharrt die Henkel-Aktie im Vergleich zu den Notierungen der letzten 18 Monate auf einem vergleichsweise tiefen Niveau in einer Seitwärtsspanne zwischen 60,82 und 63,88 Euro. Dabei wird das Papier immer wieder am 61,8 % Fibonacci-Retracement um 61,36 Euro gekauft, diese Stelle stellt zudem den letzten möglichen Trendwendepunkt zur Oberseite dar. Auf der Oberseite wird Henkel zusätzlich vom 50-Tage-Durchschnitt effektiv begrenzt. Eine Auflösung zu einer der beiden möglichen Seiten könnte eine entsprechende Signallage hervorbringen, derzeit ist das Papier als neutral zu bewerten. Gelingt ein Durchbruch auf der Oberseite, wären Kursgewinne an grob 66,00 Euro möglich. Auf der Unterseite birgt eine Aufgabe der markanten Unterstützung von 61,36 Euro erneute Verlustrisiken in Richtung 59,22 Euro.