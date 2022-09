NAGARRO - Geht die Serie weiter?

Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 94,500 € (XETRA)

Nachdem eine Bodenbildung im Mai/Juni gescheitert war, lief es mit den Folgeanalysen für die Aktie des IT-Dienstleisters Nagarro sehr gut. Sogar das Bonusziel in Form eines Tests des EMA200 im August wurde einwandfrei erreicht. Seither befindet sich der TecDAX-Titel wieder im freien Fall. Auf diese Marken sollten Trader nun achten.

Temporäre Erholung möglich

Mit den Verlusten in dieser Woche hat die Aktie das Julitief wieder erreicht und versucht sich dort an einer Stabilisierung. Demzufolge wäre eine Gegenbewegung in Richtung der unterschrittenen Aufwärtstrendlinie seit Juli bzw. der Tiefs um 97,40 EUR durchaus einzukalkulieren. Solange die Aktie diese Chartelemente aber nicht zurückerobert, bleibt es bei den Verkaufssignalen. Unterhalb der Unterstützungszone zwischen 91,60 und 93,70 EUR werden wiederum weitere Abgaben in Richtung 82 EUR wahrscheinlich.

Klare prozyklische Marken auf der Oberseite zu nennen, ist dagegen schwer. Wichtige Teiffer sind weit entfernt. Hier lässt sich der EMA50 in Verbindung mit der Horizontalen bei 109 USD nennen. Darüber bleibt es bei der Widerstandszone zwischen 115,50 und 117,40 USD. Mittel- bis langfristig müsste der Wert sogar über das Augusthoch bzw. den Widerstand bei 133 EUR steigen, um von einer erfolgreichen Bodenbildung sprechen zu können.

Fazit: Die Nagarro-Aktie erreicht im überverkauften Zustand einen wichtigen Support. Temporäre Erholungen sollten nicht überraschen. Aktuell wäre ein Erreichen der Marke von 97,40 EUR aber eher als neue Verkaufschance zu sehen.

Jahr 2021 2022 2023e* Umsatz in Mio. EUR 546,04 817,00 998,20 Ergebnis je Aktie in EUR 4,06 5,24 6,61 Gewinnwachstum 29,06 % 26,15 % KGV 23 18 14 KUV 2,3 1,6 1,3 PEG 0,6 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)