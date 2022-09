EQS-Adhoc: INDUS Holding AG: Entscheidung zur Begrenzung der Finanzierung eines Tochterunternehmens

EQS-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagworte: Strategische Unternehmensentscheidung Entscheidung zur Begrenzung der Finanzierung eines Tochterunternehmens Bergisch Gladbach, 23. September 2022 – Der Vorstand der INDUS Holding AG ("INDUS") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das weitere finanzielle Engagement von INDUS bei ihrem Beteiligungsunternehmen S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG ("SMA") deutlich zu reduzieren und zeitlich zu begrenzen. Die Finanzierung von SMA wird unter den aktuellen Rahmenbedingungen auf die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs begrenzt und nur noch bis Ende Oktober 2022 aufrechterhalten. SMA führt aktuell intensive Verhandlungen mit seinen Großkunden über eine Anpassung der bestehenden Lieferverträge an die aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veränderten Vertragsgrundlagen. Je nach Ausgang dieser Verhandlungen ergeben sich Auswirkungen auf die Fortführung der SMA. Kurzfristig wird die Verlustsituation bei SMA weitgehend oder vollständig beendet, die aktuell mehr als die Hälfte der Verluste im Segment Fahrzeugtechnik beiträgt. Die Auswirkungen dieser Entscheidung auf den Konzernabschluss der INDUS Holding AG und die Prognose werden aktuell überprüft und im Rahmen der Erstellung des Abschlusses zum 3. Quartal 2022 berücksichtigt. Die Konzernbuchwerte der SMA-Gruppe, bestehend aus Anlage- und Umlaufvermögen sowie Verbindlichkeiten an den Standorten in Deutschland, Rumänien, Südafrika und China, betragen rund 60 Mio. EUR. Dies entspricht dem Höchstbetrag möglicher nicht zahlungswirksamer Wertminderungen. Der Zwischenbericht zum 3. Quartal 2022 wird am 10. November 2022 veröffentlicht werden.

Kontakt:

Dafne Sanac & Nina Wolf

Investor Relations & Öffentlichkeitsarbeit



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

E-Mail investor.relations@indus.de

E-Mail presse@indus.de

Kontakt:Dafne Sanac & Nina WolfInvestor Relations & ÖffentlichkeitsarbeitINDUS Holding AGKölner Straße 3251429 Bergisch GladbachTel +49 (0) 022 04 / 40 00-32Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73E-Mail investor.relations@indus.deE-Mail presse@indus.dewww.indus.de

