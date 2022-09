FIRST SOLAR - Kleines Doppeltop

First Solar Inc. - WKN: A0LEKM - ISIN: US3364331070 - Kurs: 131,770 $ (Nasdaq)

Die Aktie von First Solar legte in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally hin. Noch am 15. Juli notierte die Aktie im Tief bei 60,96 USD. Danach schoss die Aktie auf ein Hoch bei 140,14 USD nach oben. Damit erreichte der Wert die obere Begrenzung eines großen expanding Triangles.

An dieser oberen Begrenzung läuft die Aktie seit 08. September seitwärts. Die Bewegung lässt sich als potenzielles Doppeltop interpretieren. Die Nackenlinie liegt bei 130,20 USD. Im vorbörslichen Handel wird der Wert gegen 13.47 Uhr bei 125,91 USD und damit deutlich unter der Nackenlinie getaxt.

Signal für eine Konsolidierung

Sollte die Aktie tatsächlich das kleine Doppeltop vollenden, dann ergäbe sich ein Signal für eine mehrtätige, evtl. sogar mehrwöchige Konsolidierung. Das rechnerische Ziel läge bei 120,53 USD. Allerdings könnte es hier leicht zu einer Ausdehnung in Richtung 111,20 USD oder sogar an das log. 38,2 % Retracement der Rally ab 15. Juli bei 101,97 USD kommen.

Gelingt der Aktie des amerikanischen Solarunternehmens doch noch der Ausbruch über 140,14 USD, dann könnte die Rally der letzten Wochen und Monate fortgesetzt werden. Ein erstes Ziel läge bei ca. 166,36 USD. Langfristig wäre ein Anstieg bis ca. 250 USD oder sogar 300 USD möglich.

Fazit: Die Aktie von First Solar steht kurz vor einem Verkaufssignal, das auf eine Konsolidierung hindeutet.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)