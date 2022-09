Amazon Short: 47 Prozent Chance!

Auf den ersten Blick steht der Onlineriese glänzend da. Amazon ist ein Konzern mit 1,6 Millionen Mitarbeitern, Hunderten Tochterfirmen, einem Jahresumsatz von knapp 470 Milliarden und einem Nettogewinn von gut 33 Milliarden Dollar. Das Versandgeschäft trägt mit 222 Milliarden Dollar zwar den größten Teil zum Umsatz des Unternehmens bei, schreibt nun aber rote Zahlen. In wichtigen Marken-Rankings ist die Firma abgerutscht. Und die Politik nimmt sich den Riesen ebenfalls vor. Schafft der neue CEO Andy Jassy es nicht, den Giganten neu zu erfinden, droht dem Konzern im schlimmsten Fall die Aufspaltung. Im Cloud-Bereich sehen die Aussichten rosiger aus, nachdem sich der Markt noch ganz am Anfang befindet. Zum Chart Der rekordverdächtige Aufwärtstrend von Amazon beginnend mit dem Tief 2003 ist seit September 2020 ins Stottern geraten. Im November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtsbewegung, die mit dem partiellen Tief bei 101,27 US-Dollar endete. Der darauffolgende Rebound stützte sich auf dieses Kursniveau von 101,27 US-Dollar, welches Anfang September 2018 bis Anfang Januar 2020 einen beinahe unüberwindbaren Widerstand dargestellt hat. Die Öffnung der Bücher zum 2. Quartal 2022 am 28. Juli brachte mit einem Kursanstieg von rund 12 Prozent in Form eines Overnight-Gaps den Kurs wieder zum Hochlaufen. Aktuell könnte sich der Kurs in großen Schritten dem Unterstützungsbereich bei 101,27 US-Dollar annähern. Der Widerstand bei 116,00 US-Dollar müsste aber erst nachhaltig unterschritten werden. Zur Eskalation im Ukrainekrieg könnte sich auch eine Verschärfung im Konflikt zwischen China und Taiwan hinzugesellen. In diesem Fall würde der Aktienkurs von Amazon eventuell die Unterstützungszone zwischen 95,88 US-Dollar und 101,27 US-Dollar unterschreiten. Aktuell sind die Marktteilnehmer damit beschäftigt, die „hawkische“ US-Notenbank FED einzupreisen.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Mit einem Open End Turbo Short (WKN HB5XWE) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Amazon-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,00 profitieren und das Ziel bei 95,88 US-Dollar ins Auge fassen (11,54 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 33 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 127,08 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 5,09 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: HB5XWE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,84 – 7,85 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 151,56 US-Dollar Basiswert: Amazon.com Inc. KO-Schwelle: 151,56 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 113,78 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,54 Euro Hebel: 3,00 Kurschance: + 47 Prozent Quelle: UniCredit

Tradings Update: Varta Die am 12. September 2022 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN HB5HZQ auf eine fallende Aktie von Varta zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 23. September 2022 zum Geldkurs von 5,01 Euro und lag mit 81 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 4,88 Euro nachziehen.

Varta AG (Tageschart in Euro)

