Wie man jetzt einen Euro für 88 Cent kauft

Jetzt einen Euro für 88 Cent kaufen? Das klingt natürlich verdächtig stark nach einem Zitat von Warren Buffett. Zwar sprach das Orakel von Omaha davon, dass man einen Dollar für die Hälfte seines Wertes kaufen sollte, um reich zu werden. Aber es ist eine Aussage, die den inneren Wert einer Aktie in den Vordergrund stellen kann.

Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) gibt es für mich jetzt diese Chance. Schauen wir daher heute darauf, warum es ausgerechnet der metaphorische Euro für 88 Cent ist. Und natürlich auch, warum die Chance nach wie vor intakt ist. Einfach nur günstige Aktien kaufen, das kann schließlich jeder.

Allianz-Aktie: Einen Euro für 88 Cent kaufen?

Der Grund, warum wir die Allianz-Aktie im Moment so kaufen können, als würden wir einen Euro für 88 Cent kaufen, hängt mit einer Kennzahl zusammen. Ein aktueller Aktienkurs von ca. 174 Euro steht einem 2021er-Buchwert je Aktie von 196 Euro gegenüber. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,88 erhalten wir einen Wertabschlag von 12 % auf den inneren Wert. Trotzdem: Es könnte natürlich zu Veränderungen kommen. Auch weil die Structured-Alpha-Affäre sich leicht auswirken dürfte.

Allerdings sehe ich trotzdem so viel Wert, dass ich bei dem DAX-Versicherer von dieser Chance sprechen kann. So können wir auch einen Euro für die metaphorischen 88 Cent kaufen, weil die Dividendenrendite mit über 6 % sehr hoch und stark ist. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von bereinigt unter 10 rundet den Mix ab. Trotz so mancher Baustelle: Der DAX-Versicherer ist im Moment sehr günstig und zumindest im Kerngeschäft überaus erfolgreich.

Das erkennen wir vor allem mit Blick auf die Allianz-Aktie und die Ergebnisprognose für das laufende Jahr 2022. So rechnet das Management mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 13,4 Mrd. Euro, plus/minus die übliche Schwankungsmilliarde. Eigentlich ist das die alte Top-Form, die wir kennen. Nur eben belastet um Sondereffekte.

Aufgrund dieser soliden operativen Zahlen rechne ich bei der Allianz-Aktie auch mit dem Potenzial für weiteres Dividendenwachstum. Beziehungsweise damit, dass das Ergebnis je Aktie gemäß der eigenen Prognose im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich bereinigt klettern kann. Oder: Dass die Annahme, dass wir einen Euro für 88 Cent kaufen können, auch operativ unterfüttert wird. Gegebenenfalls auch mit mehr Aktienrückkäufen aufgrund der momentan wirklich preiswerten Bewertung.

Viel wert, kleiner Preis!

Die Allianz-Aktie notiert unter ihrem Buchwert. Das ist die initiale Ausgangslage, weshalb ich metaphorisch davon spreche, dass wir einen Euro für 88 Cent kaufen können. Aber sowohl andere Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auch die Dividendenrendite, als auch der Ausblick und das starke operative Fundament rechtfertigen diese Annahme für mich. Jetzt musst du nur für dich entscheiden, ob du das ähnlich siehst.

