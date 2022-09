TESLA - Nur ein kleiner Schwächeanfall?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 275,330 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie befindet sich seit fast einem Jahr in einer volatilen Korrekturbewegung. Ausgangspunkt ist das Allzeithoch bei 414,50 USD aus dem November 2021. Das bisherige Tief liegt bei 206,85 USD. Innerhalb dieser Korrektur zog die Aktie von Mitte Juni bis Anfang August 2022 deutlich an und erreichte am 01. August ein Hoch bei 311,88 USD.

Seitdem läuft die Aktie seitwärts. Sie attackierte mehrmals den Widerstandsbereich zwischen 311,88 USD und 314,66 USD, zuletzt am 20. und 21. September 2022. In den letzten drei Handelstagen fiel der Aktienkurs deutlich zurück. Am Freitag war die Tesla-Aktie die zweitschwächste im Nasdaq 100. Sie fiel dabei auch unter den Aufwärtstrend seit 16. Juni.

Kurzfristig weiter unter Druck

Die nächsten Tage könnten für die Tesla-Aktie weiter schwierig bleiben. Kurzfristig kann es zu Abgaben gen265,74 USD kommen. Dort steht dann eine erste wichtige Entscheidung an. Fällt die Aktie stabil darunter ab, dann droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung 250,66 USD und später sogar 206,85 USD. Sollte der Wert aber im Bereich um 265,74 USD nach oben drehen, besteht die Chance auf einen neuen Angriff auf den Widerstandsbereich um 311,88-314,66 USD.

Fazit: Die Tesla-Aktie steuert auf eine Entscheidung hin, welche den Kursverlauf für 2-3 Wochen beeinflussen könnte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)