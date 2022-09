Gaskonzern Sefe - Klärung der Eigentümerfrage wichtiger Schritt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die ehemalige Gazprom-Tochter Gazprom Germania sieht sich auf einem guten Weg.

"Wir sind jetzt dabei, dass Unternehmen stabil aufzustellen", sagte Sefe-Treuhänder Egbert Laege am Dienstag auf der "Handelsblatt Jahrestagung Gas 2022".

Die Bundesregierung prüfe, wie das von der Bundesnetzagentur in Treuhänderschaft übernommene und in Securing Energy for Europe (SEFE) umbenannte Unternehmen künftig aufgestellt werde. Ein wichtiger Schritt zur vollen Marktfähigkeit sei dabei auch die Klärung der Eigentümerfrage.

