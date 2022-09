Ingredion steigert die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Der amerikanische Konzern Ingredion Inc. (ISIN: US70319R1095, NYSE: INGR) zahlt am 25. Oktober 2022 eine Quartalsdividende von 0,71 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Record date ist der 6. Oktober 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,65 US-Dollar) ist dies eine Anhebung der Dividende um 9 Prozent.

Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 2,84 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 78,99 US-Dollar (Stand: 26. September 2022) bei 3,59 Prozent. Ingredion will auch eigene Aktien im Volumen von bis zu 6 Mio. Aktien bis zum 31. Dezember 2025 zurückkaufen, wie weiter berichtet wurde.

Ingredion mit Sitz in Westchester, Illinois, beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter und geht auf die im Jahr 1906 gegründete Firma Corn Products International zurück. Das Unternehmen produziert Inhaltsstoffe für natürliche Süßungsmittel, Stärken und weitere Nahrungsmittelbestandteile. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,76 Mrd. US-Dollar), wie am 9. August 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 142 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 178 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 18,26 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,25 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. September 2022).

Redaktion MyDividends.de