DAX: 12.000 Punkte im Fokus

Die Wirtschaftsdaten trüben sich weiter ein, wie die jüngsten Zahlen des ifo-Geschäftsklimaindex belegen. Zwar startet der Deutsche Aktienindex etwas fester in den Dienstagshandel, musste aber seine kompletten Gewinne intraday abgeben und fiel nachbörslich sogar auf 12.000 Punkte zurück.

Damit deutet sich zum einen ein leichterer Handelsstart in die Wochenmitte an, weitere Abschläge müssen jetzt dringend einkalkuliert werden, intraday auf 12.000 Punkte, darunter an die Verlaufstiefs aus Oktober 2020 bei 11.450 Zählern. An dieser Stelle sollten Investoren jedoch mit einer temporären Gegenwehr von Käufern rechnen, zeitgleich muss in diesem Bereich eine erneute Bewertung des Index stattfinden.

Unter den sich weiter eintrübenden Konjunkturdaten rund um den Erdball gibt es derzeit keinerlei Anhaltspunkte für eine nachhaltige Trendwende, der Pessimismus unter Anlegern ist so groß, wie selten zuvor. Betrachtet man den DAX auf Wochenbasis, könnten sogar noch tiefere Tiefstände bevorstehen.

Erste Impulse kamen mit dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der Japaner in der Nacht zum Mittwoch, in wenigen Minuten dürften neue Hiobsbotschaften mit dem GfK-Konsumklimaindex für Oktober und frischen Zahlen zum Schuldenstand der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder und Kommunen) per H1 auf Anleger zu kommen. Frankreichs Verbrauchervertrauen per September steht um 8:45 Uhr auf der Agenda, der Bankenstresstest der Bundesbank und BaFin für kleine und mittlere Geldhäuser wird um 11:00 Uhr präsentiert.

Die USA stoßen ab 13:00 Uhr mit MBA-Hypothekenerträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr geht es mit Zahlen zur Handelsbilanz für Waren und vorläufigen Großhandelslagerbeständen aus August weiter.