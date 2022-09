Deutsche Boerse Long: 39 Prozent Chance!

Der Deutschen Börse AG bringt die unsichere Konjunktur dank der hohen Handelsaktivitäten an den Märkten erhöhte Gewinne ein. Wenige Unternehmen profitieren momentan von der Inflation und vom volatilen Markt. Es steigt mit den volatilen Kursen der Absicherungsbedarf von Investoren und Unternehmen. Davon profitiert der Konzern über die Derivatebörse Eurex. Laut Analyse von J.P. Morgan bietet das Unternehmen eine gut diversifizierte Börse mit einem starken europäischen Derivatesegment (Eurex) und einem führenden internationalen Zentralverwahrer (Clearstream). Das Kursziel liegt aktuell bei 190 Euro und damit 14 Prozent über dem derzeitigen Kurs von gut 166 Euro.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Deutschen Börse befindet sich seit Juni 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der nur im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 kurz durchbrochen wurde und in den Monaten danach eine Übertreibung nach oben durchlief. Auch der Abverkauf am Markt aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 verursachte einen „V“-förmigen Kurseinschnitt. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone im Bereich von 165,65 Euro. Aktuell wird die Unterstützung bei 165,65 Euro getestet. Der Kurs ist gegenwärtig in der Mitte des Aufwärtstrends positioniert und könnte die Seitwärtsbewegung fortsetzen, ohne dass der Trend verlassen wird. Bleibt die derzeitige Marktlage so angespannt, sollte sich der Kurs in Richtung obere Begrenzung des Trendkanals entwickeln. Bis in das Jahr 2024 ist ein jährlicher Zuwachs beim Gewinn je Aktie von 11,48 Prozent geplant und senkt das erwartete KGV 2024 auf aktuell 17,85. Aufgrund der faktischen Monopolstellung am deutschen Markt und der steigenden Gewinndynamik erscheint dies nicht als abgehoben.