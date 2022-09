EQS-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorstand und Aufsichtsrat legen Platzierungspreis der Vorzugsaktien für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest

EQS-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT / Schlagwort(e): Börsengang/Absichtserklärung

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorstand und Aufsichtsrat legen Platzierungspreis der Vorzugsaktien für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest



Die Volkswagen AG hatte am 5. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, einen Börsengang der Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG – vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklungen – Ende September / Anfang Oktober 2022 anzustreben („Intention to Float“) und bis Ende des Jahres umzusetzen, in dessen Rahmen insgesamt bis zu 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden würden. Weiter hatte die Volkswagen AG am 18. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Preisspanne für die zu platzierenden Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG auf EUR 76,50 bis zu EUR 82,50 pro Vorzugsaktie festgelegt hat.

Der Platzierungspreis für die Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wurde nunmehr von der Volkswagen AG in Abstimmung mit den beratenden Banken auf EUR 82,50 je Vorzugsaktie festgelegt. Insgesamt werden 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert. Dies entspricht einem Volumen von insgesamt 113.875.000 Vorzugsaktien (einschließlich 14.853.260 Vorzugsaktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungen). Die Volkswagen AG würde bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option durch die Platzierung der Vorzugsaktien einen Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 9,4 Milliarden erzielen.

Die Aktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG werden voraussichtlich ab dem 29. September 2022 unter dem Tickersymbol P911 GY (Xetra) im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet DE000PAG9113 und die Wertpapierkennnummer (WKN) PAG911.

Darüber hinaus würde die Volkswagen AG mit Blick auf die im Zusammenhang mit dem Börsengang beabsichtigte Veräußerung von 25 % zuzüglich einer Aktie am Stammaktienkapital an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG an die Porsche Automobil Holding SE einen Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 10,1 Milliarden erzielen.

Die Volkswagen AG wird für Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der sie ihren Aktionären vorschlägt, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49% der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023 auszuschütten. Dieser Betrag teilt sich einheitlich auf die insgesamt 501.295.263 ausstehenden Stamm- und Vorzugsaktien der Volkswagen AG auf.

