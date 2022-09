EQS-News: IMMOFINANZ: Absichtserklärung zum Verkauf der ungarischen Büroimmobilien

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

IMMOFINANZ: Absichtserklärung zum Verkauf der ungarischen Büroimmobilien



28.09.2022 / 12:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IMMOFINANZ: Absichtserklärung zum Verkauf der ungarischen Büroimmobilien

Die IMMOFINANZ hat eine Absichtserklärung für den Verkauf ihrer ungarischen Büroimmobilien an die S IMMO unterzeichnet. Dies erfolgt im Zuge der engen Zusammenarbeit innerhalb der CPI Property Group zur Realisierung von Synergieeffekten und kann für die Ausweitung der erfolgreichen und flexiblen myhive-Office-Lösungen der IMMOFINANZ auf die gesamte Gruppe genutzt werden. Es handelt sich um sechs Gebäude in Budapest mit einer vermietbaren Fläche von rund 124.000 m². Das Closing der Transaktion könnte noch vor Jahresende 2022 stattfinden. Die Portfoliostrategie der IMMOFINANZ sieht eine Fortsetzung des wertschaffenden Wachstumskurses vor. Der Fokus bei Neuinvestitionen liegt dabei im aktuellen Marktumfeld auf Retail- und Büro-Assets. Im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements sollen Immobilien im Wert von rund EUR 1 Milliarde verkauft und die Erlöse in Immobilien mit höherer Rendite in den Kernmärkten der IMMOFINANZ reinvestiert oder für die Rückführung von Verbindlichkeiten verwendet werden. Im Einklang mit dieser Strategie hat die IMMOFINANZ in den zurückliegenden Wochen bereits ein Bürogebäude in Prag verkauft sowie den Erwerb eines Retail-Portfolios von der CPI Property Group bekanntgegeben. Ein Verkauf der ungarischen Büroimmobilien an die S IMMO wäre rechtlich eine „Transaktion mit nahestehenden Rechtsträgern“. Derartige Transaktionen unterliegen hohen Transparenz- und Compliance-Anforderungen. Es ist die grundsätzliche Haltung der IMMOFINANZ, höchste Corporate-Governance-Standards einzuhalten. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Mit der neuen Marke On Top Living expandiert die IMMOFINANZ in nachhaltiges und leistbares Wohnen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,4 Mrd., das sich auf mehr als 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ AG

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com

28.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com