LANXESS - Wo liegen Abwärtsziele?

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 29,280 € (XETRA)

Im Zuge des mittelfristigen Abwärtstrends versuchte die Lanxess-Aktie in den vergangenen drei Monaten eine Stabilisierung auf tiefem Niveau. Letztlich pendelte sie sich seitwärts ein in einer fest definierten Handelsspanne zwischen dem alten Jahrestief bei 31,27 und 37,67 EUR. Diese Stabilisierungsbewegung hätte das Potenzial für eine Bodenbildung geliefert, was sich mit der Auflösung nach unten hin in der vergangenen Woche jedoch erledigt hat. Die Bären übernehmen wieder das Ruder.

Weitere Abgaben einplanen

Nach der trendlosen Seitwärtsphase der letzten Monatn können nur wieder eine Abwärtsphase eingeleitet worden sein. Bei 28,33 EUR liegt eine schwache Unterstützung, das Idealziel einer Abwärtswelle wäre zunächst das 2020er Tief bei 25,68 EUR. Dort könnte es zu technischen Gegenbewegungen kommen.

Eine Rückkehr in die alte Seitwärtsrange zwischen 31,27 und 37,67 EUR würde die Bären kurzzeitig ausbremsen, jedoch noch keine Kaufsignale liefern. Erst wenn die Aktie wieder über 34 EUR per Tageschlusskurs klettert, hellt sich das Bild etwas auf. Größere Kaufsignale entstehen aber erst oberhalb von 40 EUR.

Fazit: Das Papier bleibt anfällig für weitere Kursverluste. Der übergeordnete Abwärtstrend und die Auflösung der mehrmonatigen Seitwärtsrange könnten weiteren Verkaufsdruck nach sich ziehen.

Lanxess Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)