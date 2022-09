RGC Resources meldet 314. Quartalsdividende in Folge

Die amerikanische RGC Resources Inc. (ISIN: US74955L1035, NASDAQ: RGCO) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,195 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 1. November 2022 (Record date: 14. Oktober 2022). Es ist die 314. Quartalsdividende in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,78 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,18 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,70 Prozent (Stand: 27. September 2022). Im Dezember 2021 erhöhte das Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 5,4 Prozent. Seit 18 Jahren in Folge hat das Unternehmen die Dividende jedes Jahr erhöht.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Roanoke, Virginia, verkauft und vertreibt Erdgas über die Tochtergesellschaften Roanoke Gas Company sowie RGC Midstream, LLC, an Kunden im US-Bundestaat Virginia. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 17,26 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 14,05 Mio. US-Dollar), wie am 8. August 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 0,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 0,61 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 7,95 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von rund 207,59 Mio. US-Dollar (Stand: 27. September 2022) auf.

