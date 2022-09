DAX: Gegenbewegung angelaufen

Nach einem neuerlichen Jahrestief bei 11.862 Punkten hat der Deutsche Aktienindex DAX intraday um 12.000 Punkten eine Kehrtwende geschafft zu vollziehen und konnte am Ende des Tages eine Hammerkerze aufstellen. Allerdings sollten man sich auf einen nachhaltigen Boden keine zu großen Hoffnungen machen, neuerliche Jahrestiefs sind weiter stark anzunehmen.

Auf Sicht der nächsten Stunden wäre durchaus ein Rücklauf zurück an die Jahrestiefs aus dem ersten Halbjahr bei 12.390 Punkten vorstellbar, von da an wird es jedoch zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne durchzusetzen. Spätestens ab 12.642 Punkten müssen sich Anleger auf neuerliche Abschläge einstellen, von da an könnte es nämlich auf frische Jahrestiefs runtergehen.

Ein Rückfall unter die aktuellen Jahrestiefs würde das bärische Szenario dagegen sofort aktivieren und Verluste auf 11.450 Punkte hervorrufen.

Der Vormittag wird überwiegend von Daten aus dem europäischen Raum dominiert, hier stehen um 11:00 Uhr Zahlen zur Wirtschaftsstimmung, zum Geschäftsklimaindikator, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen per September auf der Agenda. Um 14:00 Uhr richtet sich der Blick auf Deutschlands Verbraucherpreise per September (Vorabschätzung), ab 14:30 Uhr stehen die obligatorischen Erstanträge und fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner aus der Vorwoche auf der Agenda.