ILLUMINA - Biotech-Aktie nimmt Anlauf

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 201,290 $ (Nasdaq)

Über die Prognossenkung des Biotech-Konzerns Illumina berichtete stock3 Mitte August. Wenig überraschend gab der Kurs die Wochen darauf auch wieder deutlich nach. Das Jahrestief wurde bislang aber nicht erreicht. Im gestrigen Handel zählte die Aktie zu den Tagesgewinnern. Wie ist das kurzfristige Chartbild einzuschätzen?

Analystenaufstufung treibt an

Beflügelt wurde die Aktie von einer Analystenaufstufung von Evercore ISI. Das Analystenhaus änderte das Rating von "in line" auf "outperform" und zeigte sich optimisch, was neue Produkte des Gensequenzierungsspezialisten anbelangt. Das Unternehmen käme aus einer "jahrelangen Underperformance" und würde nun wieder Potenzial aufweisen. Das Kursziel lautet 250 USD.

Der Analystenkonsens bei Illumina ist nach der Warnung im August inzwischen deutlich gesunken. Die Experten gehen im laufenden Jahr von einem Gewinneinbruch um knapp über die Hälfte aus. Das Jahr kann man also abhaken. Die Frage wird sein, ob Illumina 2023 schnell wieder in die Spur kommt. Denn ein Gewinnwachstum von über 40 %, was der Markt derzeit erwartet, erscheint, wenn auch von niedriger Basis, sehr ambitioniert. Im Allgemeinen erscheint der Konsens für die kommenden Jahre mit Wachstumsraten im mittleren zweistelligen Prozentbereich beim Gewinn ambitioniert. Sollte das Unternehmen diese Ziele aber erreichen, würde sich die hohe Bewertung wieder relativieren.

Charttechnisch bleibt das Jahrestief bei 173,45 USD wichtig. Kurzfristig hat der Abwärtsdruck etwas nachgelassen, der Kurssprung von gestern reicht aber nicht aus, um ein prozyklisches Kaufsignal zu aktivieren. Hierfür wäre ein Bruch des EMA50 und der Abwärtstrendlinie seit August vonnöten. Ein möglichst signifikanter Anstieg über die Marke von 205,40 USD könnte Potenzial in Richtung 236,29 USD aktivieren.

Werbung

Unterhalb des Tiefs bei 182,39 USD wäre der Korrekturtrend bestätigt. Unter dem Jahrestief bei 173,45 USD drohen mittel- bis langfristig weitere Abgaben.

Fazit: Die Illumina-Aktie ist ein Watchlist-Kandidat für Trader, die auf eine zweite Aufwärtswelle nach der Erholung im Juli/August spekulieren möchten. Noch liegt das Ausbruchssignal aber nicht vor.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 4,53 4,73 5,44 Ergebnis je Aktie in USD 5,90 2,80 4,01 Gewinnwachstum -52,54 % 43,21 % KGV 34 72 50 KUV 7,0 6,7 5,8 PEG neg. 1,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Illumina-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)