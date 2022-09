ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 44 auf 42 Euro gesenkt. Die Aktie notiere derzeit unter den Niveaus vor der Pandemie, obwohl die normalisierten Erträge aufgrund der E-Commerce-Durchdringung und der Margentransformation höher seien, begründete Analyst Alexander Irving sein neues Votum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Logistikkonzern biete eine Free-Cashflow-Rendite von mehr als 10 Prozent auf Sicht von zwei Jahren. Die sei ein überzeugender Einstiegspunkt in ein qualitativ hochwertiges Unternehmen./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 04:15 / UTC

