EQS-News: Veganz Group AG: Veganz eröffnet neue Produktionsstätte in Österreich

(Berlin, 30.09.2022) Die Veganz Group AG, der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, eröffnet am 4. Oktober 2022 die dritte eigene Produktionsstätte, dieses Mal im österreichischen Spielberg. Da die Nachfrage aus dem Handel und von Konsument:innen nach dem Cashwebert so hoch ist, dass die Kapazitäten in der 2020 eröffneten Produktion in Berlin, Prenzlauer Berg, nicht mehr ausreichen, wird die Käsealternative nun an einem weiteren Produktionsstandort hergestellt. Die Eröffnung wird vor Ort mit Vertreter:innen aus der Presse, bekannten Influencer:innen und Veganz-Freund:innen gefeiert. Die vegane Alternative zu einem Camembert besteht aus nur sechs Zutaten und ist frei von Soja, Palmöl und Zusatzstoffen. Ihren authentischen Geschmack erhält sie durch die enthaltenen Starter- und Edelpilzkulturen. Diese unterstützen die Fermentation der Cashew- und Macadamianüsse und geben dem Cashewbert die typische, weiße Rinde. Der Veganz Cashewbert überzeugt nicht nur durch seinen milden Geschmack, sondern auch durch Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu einem tierischen Camembert, der 1.397 g CO2 verursacht, wird für den Cashewbert mit 533 g CO2 pro 175 g gerade mal ein Drittel der Emissionen ausgestoßen. Außerdem ist der Käseersatz Bio-zertifiziert und in einer nachhaltigen Pappschachtel verpackt. “Wir freuen uns sehr, dass wir nun schon die dritte eigene Produktionsstätte eröffnen können,” sagt Jan Bredack, CEO und Gründer der Veganz Group AG. “Mit unseren Investitionen in kleinere, temporäre Produktionsstätten für die Eigenproduktion unserer Fleisch-, Fisch-, Käse- und Eialternativen gewährleisten wir einen weitgehend liquiditätsschonenden Produktionshochlauf. Zudem ermöglicht uns dieser Weg eine schnelle Anpassung an die jeweilige Nachfragesituation und minimiert die Produktionsanlaufrisiken.” Weitere Informationen über Veganz und zu den Produkten erhalten Sie hier. Bildmaterial zu den Produkten auf Anfrage. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 22.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 30 2936378 172

