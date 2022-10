Nicht Walt Disney: Diese Top-Aktie besitzt das umsatzstärkste Medien-Franchise!

Walt Disney (WKN: 855686) als Top-Aktie besitzt das wertvollste Medien-Franchise? Ja, das könnte man durchaus denken. Mit Namen wie Star Wars, Marvel, Micky Maus oder auch weiteren steht der US-Konzern auf dem Platz eines naheliegenden Aspiranten.

Um ehrlich zu sein ist es jedoch eine andere Top-Aktie, die diesen Titel für sich beanspruchen kann. Nämlich Nintendo (WKN: 864009). Wer jetzt jedoch an einen kleinen Klempner denkt, der durch die Weltgeschichte rennt, ist schief gewickelt. Aber wir kommen der Sache trotzdem auf die Spur.

Nicht Walt Disney: Nintendo besitzt das stärkste Medien-Franchise!

Wenn wir auf die Liste der umsatzstärksten Medien-Franchises schauen, überzeugt Nintendo mit Pokémon. Insgesamt hat das Franchise inzwischen wohl 118,5 Mrd. US-Dollar erlöst. Damit verdrängt es im Moment HelloKitty mit 88,5 Mrd. US-Dollar. Übrigens: Walt Disney ist mit Micky Mouse & Friends auf einem dritten Platz mit 82,9 Mrd. US-Dollar. Und belegt auch den vierten und fünften Rang mit Winnie the Puuh und, na ja, Star Wars.

Trotzdem besitzt Nintendo damit die Rechte an einem der stärksten Medien-Franchises. Gleichzeitig gehören auch Mario mit 47,5 Mrd. US-Dollar Gesamtumsatz dazu. Zelda immerhin mit 4 Mrd. US-Dollar, was die Content-Qualität definitiv sehr gut abrundet. Dem gegenüber steht übrigens bei der Nintendo-Aktie lediglich eine Marktkapitalisierung in Höhe von 49 Mrd. US-Dollar, was für mich vergleichsweise gering für die Content-Qualität im Video-Segment ist. Wobei das Management neue Wege ausprobiert. Gerade Pokémon ist inzwischen multimedial vertreten.

Doch um noch einmal auf Walt Disney zu sprechen zu kommen: In der Hülle und Fülle dürfte der US-Medien- und Freizeitkonzern gemessen am Gesamtumsatz wohl den ersten Platz der Franchises belegen. Nur eben nicht den ersten Platz, der geht an Pokémon und damit indirekt an Nintendo. Interessant, oder?

Content wird immer wichtiger

Dass Content immer wichtiger wird, haben viele Konzerne inzwischen verstanden. Auch Walt Disney hat in den letzten Jahren und sogar anderthalb Jahrzehnten nachgelegt und sich die Rechte an Marvel, Star Wars und Pixar gesichert. Zusätzlich zum eigenen Angebot wie Micky Maus oder Puuh der Bär rundet das die Marktmacht ab.

Trotzdem ist es für mich ein Fehler, Nintendo bei der Stärke des Contents zu unterschätzen. Auch aufgrund von Pokémon. Aber vor allem im Hinblick auf die Medien-Reichweite im Bereich der Videospiele und den neuen Möglichkeiten, das zu monetarisieren.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt Nintendo, sowie die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

