ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Vantage Towers - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vantage Towers von 27 auf 26,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akhil Dattani blickt in einer am Dienstag vorliegenden Studie vorsichtig auf die operative Entwicklung des Mutterkonzerns Vodafone. Er kürzte daher seine Schätzungen. Bei dem Funkturmbetreiber erwähnte er auch die Verzögerungen beim 1&1-Netzausbau negativ./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 05:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 05:17 / BST

